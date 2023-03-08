Тюменская область вошла в топ-7 регионов РФ по коэффициенту рождаемости

rоэффициент рождаемости в Тюменской области за 2022 год составил 1,74, пот данному показателю регион входит в топ-7 субъектов РФ, сообщает информцентр правительства ТО со ссылкой на данные Росстата.

Суммарный коэффициент рождаемости показывает сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода, т.е. от 15 до 50 лет.

По Уральскому федеральному округу Тюменская область — на 2 месте. Лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 1,8.

По данным Росстата на 1 января 2023 года, в Тюменской области проживает 1 607 274 человека, из них 1 087 747 - в городе 519 527 - в сельской местности (без учета Югры и Ямала). За год родилось 17 783 ребенка (-4% к 2021 году), умерло 17 124 человека (-20,3% к 2021), зарегистрировано 12 640 браков (+17,9% к 2021 году) и 7 841 развод (+11,6% к 2021 году).