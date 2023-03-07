Женщины - самые активные клиенты службы занятости населения Тюменской области

В 2022 году в Тюменской области было трудоустроено более 38 тысяч человек, из них 21 тысяча - женщины. Каждая третья начала работать в течение 10 дней после обращения в Кадровый центр "Работа России", сообщает департамент труда и занятости населения.

Большой популярностью у жительниц региона пользуются бесплатные программы переобучения. Женщины проходили обучение и повышение квалификации в рамках классической услуги, нацпроекта "Демография" и используя социальный сертификат.

Самыми популярными направлениями обучения стали "Бухгалтерский учет и налогообложение", "Кадровый менеджмент и кадровое делопроизводство" и "Специалист в сфере закупок". В этом году уже сели за парты 238 дам.

Одной из востребованных услуг у женщин многие годы остается - содействие началу предпринимательской деятельности. С 2012 года свое дело при содействии службы занятости открыли более 1300 жительниц Тюменской области. Женщины развивают свой бизнес в качестве индивидуального предпринимателя и работают как самозанятые.

125 из 191 оформивших свое дело в 2022 году - женщины. В текущем году за консультацией обратились 47 женщин. две их них успели защитить бизнес-план и оформили регистрацию в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятость).