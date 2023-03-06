Тюменская авиабаза провела учебные сборы летчиков-наблюдателей и пожарных десантников

В Тюменской авиабазе прошли учебно-методические сборы летчиков-наблюдателей и инструкторов десантно-пожарной службы (ПДПС), это обязательная часть подготовки к пожароопасному сезону, сообщает деплеса ТО.
В течение недели инструкторы закрепляли знания по специальным дисциплинам и оттачивали навыки тушения природных пожаров. При наземных тренировках отрабатывали умения укладывать снаряжение и десантироваться на спусковых устройствах с вышки-тренажёра.
Тренировочные спуски имитируют реальную высадку команды в зоне лесного пожара. Для зачёта опытные инструкторы выполнили по пять спусков, новички упражнялись до полного освоения навыка. Все участники сборов успешно подтвердили квалификацию и получили допуски для обучения и аттестации личного состава своих авиаотделений.
Следующий этап переаттестации начнется в середине марта и пройдет в Тобольском и Уватском филиалах авиабазы. Завершатся сборы воздушной тренировкой всего состава ПДПС выполнением спусков с вертолёта Ми-8.
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