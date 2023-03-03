Предпенсионерам пересчитают пособие по безработице

Граждане предпенсионного возраста, которые были признаны безработными на конец 2018 года, могут получить перерасчет пособия по безработице.

Размер пособия без учета районного коэффициента в 2018 году составлял 8000 рублей, а с 2019 - 11280 рублей. Поэтому было принято решение произвести перерасчет пособия гражданам предпенсионного возраста за период с 01.01.2019 года до окончания назначенного периода выплаты. После перерасчета максимальный размер выплаты составит 11280 руб. в месяц (без учета районного коэффициента).

Перерасчет пособия будет осуществляться в заявительном порядке. Для подачи заявления необходимо лично обратиться в центр занятости населения по месту регистрации с документом, удостоверяющем личность.

Заявление на повышенное пособие по безработице смогут подать женщины 1964-196.. годов рождения, мужчины 1959-196.. годов рождения, которым пособие по безработице было назначено в размере 8000 рублей без учета районного коэффициента.