В Нижней Тавде построили дом для сирот

В селе Нижняя Тавда готовят к сдаче жилой дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, качество жилья проинспектировал Губернатор Тюменской области Александр Моор.

Представитель застройщика ООО "Строитель" Дмитрий Борисов: "Строительство завершили в феврале 2023 года. 27 однокомнатных квартир в чистовой отделке. В пешей доступности - автовокзал, остановка общественного транспорта, магазины, школа, детский сад, есть детская и спортивная площадки".

Площадь квартир — от 31 до 34 кв. м. Все оборудованы счетчиками воды, электричества, тепла с возможностью регулировки.

В 2022 году на приобретение жилья для детей-сирот в Тюменской области направлены рекордные 1,2 млрд рублей.