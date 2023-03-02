Компания "Золотые луга" расширяет географию продаж за пределы Урала и Сибири

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Компания "Золотые луга" - один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири, при этом предприятие ежегодно расширяет как рынок сбыта, так и географию продаж.

Например, расширение рынка сбыта в 2022 году произошло за счет заключения договора компании с федеральной сетью магазинов "Красное и Белое".

"Мы обеспечиваем население Урала и Западной Сибири качественными натуральными молочными продуктами. А современное оборудование на нашем заводе позволяет выпускать продукцию не только с коротким сроком годности, что дает возможность расширить географию поставок. Так, ультрапастеризованное молоко "Золотые луга" продается далеко за пределами региона — в Иркутске, Чите, Новосибирске, даже на Камчатке", - отмечает генеральный директор АО "Золотые луга" Евгения Чемеренко.

Продукцию торговых марок "Золотые луга", "Ситниковское" и "Живи здорОво!" можно найти на полках в крупных торговых сетях "Метро", "Перекресток", "Ашан", "Магнит", "Монетка", "О'кей", "Пятерочка", "Дикси". В популярной сети "Лента" в городах Тюмени и Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО, в Кургане представлены любимые сыры "Голландский" и "Пошехонский". Молоко, в том числе длительного срока хранения, кефир, сметана, творог, йогурты, сыры представлены в сети магазинов "Светлое и темное".

Кроме того, продукцию торговых марок "Золотые луга" и "Живи здорОво!" можно заказать через популярные сервисы доставки, например, "Сбермаркет", Delivery Club.

Кроме того, компания активно расширяет ассортимент, ориентируясь на тенденции покупательского спроса. В последние годы потребители отдают предпочтение традиционным молочным продуктам, но функциональные продукты тоже находят своего покупателя.

Осенью прошлого года производитель выпустил на рынок традиционные молочные продукты ТМ "Золотые луга" в новой пэт-бутылке 720 гр: молоко пастеризованное 3,2%, кефир, ряженку и снежок 2,5%. Такой формат подходит для тех, кто не успевает употребить целый литр скоропортящегося продукта.

А в декабре 2022 года на рынок вышел еще один новый уникальный продукт – ряженка с гранолой. Яркий дизайн упаковки привлекает внимание потребителя, а вкус не имеет аналогов на рынке молочных продуктов. В натуральный кисломолочный напиток добавлена гранола – смесь хлопьев с добавлением орешков, сушеных ягод и фруктов, льна и других компонентов. Получился не только вкусный, но и полезный продукт.

"Компания "Золотые луга" производит натуральные и качественные молочные продукты, эти приоритеты откликаются и у покупателей", - подчеркнула Евгения Чемеренко.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.