Более 4 тысяч молодых тюменских ученых ведут научные исследования в сфере АПК

Наукой в сфере АПК в Тюменской области занимаются боле 4 тысяч студентов, аспирантов, магистрантов ГАУ Северного Зауралья, ТюмГУ, Всероссийского института генетических ресурсов имени Н.И. Вавилова, а также молодые доктора и кандидаты наук, варианты поддержки их инициативной работы рассмотрели сегодня члены Научно-технического совета при региональном Департаменте АПК.

Важным направлением определили создание новых лабораторий с необходимым набором современного оборудования, которые позволили бы молодым ученым развивать свой потенциал.

В качестве положительных примеров названы:

- "Лаборатория геномных исследований в растениеводстве" (ТюмНЦ СО РАН),

- "Лаборатория молекулярной биологии и биотехнологии насекомых" (ТюмНЦ СО РАН),

- Лаборатория "Разработка и внедрение комплексной системы ведения оригинального семеноводства картофеля в чистых фитосанитарных условиях ПриполярьеТюменской области",

- Лаборатория цифровых технологий в оптимизации минерального питания агроценозов (ГАУ Северного Зауралья).

"Молодые ученые уже не просто получают научные результаты, но заинтересовали своей работой старших коллег и уже заключают договора на исследования. В настоящее время рассматриваются проекты по созданию новых лабораторий — от изучения потенциала насекомых до разработки цифровых IT-программ в АПК", - пишет пресс-служба.