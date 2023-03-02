Тюменские власти рассказали о самых востребованных мерах поддержки предпринимателей

Губернатор региона Александр Моор неоднократно подчеркивал, что концепция господдержки бизнеса в регионе базируется в первую очередь на запросах самих предпринимателей.

Наиболее эффективные и востребованные меры по результатам 2022 года стали поручительство при займах, гранты и вымещение первого взноса по лизингу.

Гарантийный фонд при займах. Для реализации бизнес-проектов в экономику привлечено более 3,3 млрд рублей заемных средств в виде микрозаймов, банковских гарантий и кредитов. Предприниматели получили 213 поручительств на 387 млн рублей.

Гранты для соцпредприятий и молодых предпринимателей действуют с 2022 года, суммы до 0,5 млн рублей получили 19 предпринимателей (9 млн рублей). В 2023 на эти уели выделят до 40 млн рублей.

Возмещение первого взноса по договорам лизинга оборудования для промышленных предприятий и МСП помогло 80 предприятиям приобрести 233 единицы оборудования.

Поддержка экспортеров. В 2022 году 9 компаний вышли на международные электронные торговые площадки. 82 экспортера поучаствовали в бизнес-миссиях и выставках. 80 прошли обучение. 3 воспользовались возмещением затрат по логистике. В 2023 году эти меры продолжают работать.

Гранты инноваторам. В этом году финансирование увеличится в три раза. Грант на выполнение НИОКР в 2023 году в целях реализации инновационных проектов — 8,5 млн рублей. Субсидирование затрат на создание опытного образца- 16,9 млн рублей. Господдержка бизнеса в сфере информационных технологий в 2023 году впервые достигнет 6,6 миллиона рублей.

Больше информации о вариантах поддержки в Тюменской области :

для инвесторов

для малого и среднего бизнеса

для самозанятых.