В Тюменской области на март запланировано 12 ярмарок вакансий

Ярмарки и мини-ярмарки вакансий рабочих мест в марте состоятся в отделениях КЦ "Работа России" Тюменской области, дептруда ТО советует желающим поучаствовать заранее обратиться в ЦЗН:

Рекомендуем заранее записаться к специалистам центра занятости населения, которые помогут вам выбрать подходящую работу, составить резюме и правильно преподнести свои навыки на встрече с работодателем в рамках предстоящей ярмарки вакансий.

Ярмарки:

10 марта - село Омутинское

14 марта - село Армизонскон

16 марта - Тюмень и Тюменский район

17 марта в Вагайском районе

21 марта в Исетском районе

23 марта в Нижнетавдинском районе

24 марта в Заводоуковском ГО, Уватском районе

30 марта - Тюмень и Тюменский, Ярковский районы.

Мини-ярмарки в отделениях Кадрового центра "Работа России":

3 марта - в Викуловском районе, Голышмановском ГО

14 марта в Сорокинском районе

15 марта в Абатском районе, Ишиме и Ишимском районе

20 марта - Ялуторовск и Ялуторовский районы.

Дополнительную информацию можно получить в центрах занятости населения по месту проживания.