В Тюменской области на март запланировано 12 ярмарок вакансий

Ярмарки и мини-ярмарки вакансий рабочих мест в марте состоятся в отделениях КЦ "Работа России" Тюменской области, дептруда ТО советует желающим поучаствовать заранее обратиться в ЦЗН:
Рекомендуем заранее записаться к специалистам центра занятости населения, которые помогут вам выбрать подходящую работу, составить резюме и правильно преподнести свои навыки на встрече с работодателем в рамках предстоящей ярмарки вакансий.
Ярмарки:
10 марта - село Омутинское
14 марта - село Армизонскон
16 марта - Тюмень и Тюменский район
17 марта в Вагайском районе
21 марта в Исетском районе
23 марта в Нижнетавдинском районе
24 марта в Заводоуковском ГО, Уватском районе
30 марта - Тюмень и Тюменский, Ярковский районы.
Мини-ярмарки в отделениях Кадрового центра "Работа России":
3 марта - в Викуловском районе, Голышмановском ГО
14 марта в Сорокинском районе
15 марта в Абатском районе, Ишиме и Ишимском районе
20 марта - Ялуторовск и Ялуторовский районы.
Дополнительную информацию можно получить в центрах занятости населения по месту проживания.
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