Тюменские токари и фрезеровщики востребованы на рынке труда

Спрос на токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков у российских работодателей за год взлетел на 51%, в Тюменской области – на 47%, аналитики hh.ru выяснили, с чем связан такой спрос, а также какие условия работы предлагаются.

В десятку регионов, где работодатели сильнее других нуждаются в токарях, фрезеровщиках и шлифовщиках, вошли промышленные регионы с развитым производственным и обрабатывающим секторами экономики. Абсолютным лидером по спросу на таких рабочих и числу новых вакансий стал Санкт-Петербург: на северную столицу приходится 6% от всех вакансий токарей в стране. Тюменской области нет в топ-10 – здесь было открыто лишь около 1% от всех вакансий токарей (более 600 предложений). При этом спрос со стороны работодателей вырос сразу на 47%: зачастую вакансии токарей и фрезеровщиков, открытые в Тюменской области, предполагают вахту в соседних регионах.

Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал:

Процессы импортозамещения, изменение и переориентация технологических процессов в промышленном секторе в 2022 году шли очень активно. Очевидно, что в 2023 году продолжатся как процессы трансформации экономики, географическое перераспределение цепочек поставок, так и дальнейшая ориентация на собственные ресурсы и работа в условиях импортозамещения во всех сферах бизнеса. Потому спрос на рабочие профессии будет держаться также высоко, подогревая цену таких специалистов на рынке труда.

Отмечается, что основными заказчиками и держателями новых рабочих мест для токарей и фрезеровщиков за год были работодатели из тяжелого машиностроения: на них приходится 26% вакансий от всего объема за год и один из самых серьёзных приростов спроса на рабочих (+149%). Чаще и больше искали внутри страны токарей и шлифовщиков работодатели из сферы автомобилестроения и авторемонтов (+170% новых вакансий за год по сравнению с 2021 годом). Металлургическая отрасль замыкает тройку лидеров по росту спроса на токарей (+138% за год).

За год изменилась и структура требований в вакансиях для токарей и фрезеровщиков: компании стали больше искать и предлагать работу (+76% новых вакансий) специалистам с опытом от 1 года до 3 лет (соискатели должны иметь хотя бы какой-то опыт в профессии). Вырос спрос на опытных токарей и фрезеровщиков со стажем в профессии до 6 лет (+44%), но при этом упала потребность в начинающих специалистах без опыта (-18%). Также в погоне за ценными кадрами компании стали чаще предлагать стажировки на производстве (+144%) и вахтовый метод работы (+85% новых вакансий для токарей за год).