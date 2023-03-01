"Ростелеком" устроил строительный бум в Тюмени и Тюменском районе

"Ростелеком" подвел итоги оптического строительства, которое вел в Тюмени и в Тюменском районе в 2022 году. Цифровые сервисы и интернет на скорости до 350 Мбит/с стали доступны еще почти 7 000 жителям региона: оптика появилась в новостройках жилых комплексов "Вознесенский" и "Ново-Патрушево", квартала "На Московском", коттеджного поселка "Онегин", а также в частном секторе деревни Ушакова, рабочего поселка Боровский и селе Каскара.

Оптические каналы связи имеют высокую пропускную способность, которая может быть адаптирована под растущие потребности пользователей. Инновационная технология подключения к широкополосному доступу в интернет предполагает заведение оптоволоконного кабеля непосредственно в дом или квартиру абонента. Вместе с быстрым интернетом у тюменцев появилась возможность пользоваться дополнительными цифровыми сервисами. При желании жильцы смогут подключить систему видеонаблюдения, видеосервис Wink и "Умный дом". Для владельцев частных домов и коттеджей хорошим помощником станет сервис "Видеонаблюдение": через удобное приложение можно видеть и слышать все, что происходит дома в режиме видеотрансляции. В случае подозрительных событий на наблюдаемой территории владельцу сервиса придет моментальное уведомление на смартфон. Записи надежно защищены и доступны только хозяину оборудования.

Директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Барвинский:

“Ростелеком” постоянно ведет работы в двух ключевых направлениях: модернизация существующей инфраструктуры и строительство оптической сети. В 2022 году нами было построено порядка 50 километров магистральных и абонентских линий связи в Тюмени и Тюменском районе. Новая инфраструктура позволяет обеспечивать цифровыми сервисами как новостройки, так районы в старой части города, а также частный сектор.

"Сегодня быстрый интернет — это не просто удобство и комфорт, а постоянная необходимость. Это возможность работать на удаленке, проходить обучение в онлайн-формате, совершать платежи прямо из дома. Важно, чтобы каждый житель нашей области имел доступ к современным услугам связи и мог в любой момент выйти в интернет", — комментирует Светлана Иванова, глава Тюменского муниципального района.

"Ростелеком" строит инфраструктуру связи по технологии "оптика в квартиру" в Тюмени с 2010 года. В планах компании на 2023 год — расширение зоны покрытия оптическими линиями связи как в областном центре, так и в селах и деревнях области, для того чтобы как можно больше жителей региона получили доступ к современным цифровым услугам.