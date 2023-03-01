Тюменская область вошла в тройку регионов -лидеров РФ по вводу жилья за январь

Тюменская область — в топ-3 субъектов России по вводу жилья на душу населения в январе 2023 года: в эксплуатацию введено 292 400 кв. м жилья, что в 1,7 раза больше уровня января 2022 года, сообщает информцентр правительства ТО.

В расчете на душу населения ввод составил 0,18 кв. м, это в 2,2 раза выше среднероссийского уровня (0,08 кв. м). Тюменская область — лидер в Уральском федеральном округе.

Ранее сообщалось, что итогам 2022 года ввод жилья в Тюменской области составил 2,245 млн кв. м. (в 1,3 раза выше уровня 2021 года). По показателю ввода на душу населения регион в 2 раза превысил среднероссийский уровень (1,4 и 0,7 кв. м. соответственно).