Моор подписал распоряжение о выделении денег на школу в Березняках

18:00 28 февраля 2023
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В микрорайоне Березняковский в Тюмени постоят школу на 1 100 мест, проект прошел госэкпертизу, сообщил губернатор.

"Долгожданная новость! Только что подписал распоряжение о выделении средств на строительство школы на 1 100 мест в микрорайоне Березняковский в Тюмени. Государственная экспертиза пройдена. Несмотря на сложный бюджет, деньги нашли. Школа в Березняках будет!" - заявил глава региона. 

Жители города ранее не раз сообщали о необходимости школы в этом районе, вопрос обсуждался на одной из  "Прямых линий".

Теги: Александр Моор , строительство , школы
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