Моор подписал распоряжение о выделении денег на школу в Березняках

В микрорайоне Березняковский в Тюмени постоят школу на 1 100 мест, проект прошел госэкпертизу, сообщил губернатор.
"Долгожданная новость! Только что подписал распоряжение о выделении средств на строительство школы на 1 100 мест в микрорайоне Березняковский в Тюмени. Государственная экспертиза пройдена. Несмотря на сложный бюджет, деньги нашли. Школа в Березняках будет!" - заявил глава региона.
Жители города ранее не раз сообщали о необходимости школы в этом районе, вопрос обсуждался на одной из "Прямых линий".
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