Тюменское предприятие планирует увеличить в пять раз выпуск автофургонов

Новое направление по импортозамещению осваивают резиденты промышленной площадки ДСК500. Предприятие "Термо Топ Тюмень" с 2012 года занимается ремонтом автомобильного климатического оборудования. В прошлом году с уходом с рынка иностранных конкурентов спрос на услуги компании вырос, а заодно увеличилась потребность клиентов в отечественных изотермических фургонах. Они востребованы в разных сферах: от торговли до личных интересов охотников и рыболовов.

"Сегодня мы производим в месяц 3-4 фургона до 6 метров в длину. Есть договоренность с представителями китайских автопроизводителей о возможности доукомплектации их машин в России и о постановке нашей продукции на их шасси", – сообщил гендиректор "Термо Топ Тюмень" Александр Юмашев, .

В планах нарастить выпуск тюменских автофургонов в 5 раз, до 20 единиц в месяц. Для этого компания приняла решение о расширении производства на ДСК500 и приобретении нового оборудования, а также увеличении числа высококвалифицированных сотрудников. Сегодня компания загружена заказами до конца мая.

"ДСК500 среди наших индустриальных парков занимает особое место. Это наследие советского периода, площади гигантского завода. Сегодня здесь развивают производство 22 компании. Мы помогаем льготной арендой, техническим и административным сопровождением, поддерживаем планы предприятий по расширению. Уже скоро площадка ДСК500 начнет преобразовываться в Промышленный Технопарк, новый статус и пространство усилят импортозамещение в Тюменской области", – отметила генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.