Ялуторовский мост через Транссиб могут сдать к концу июня

Фото - https://vk.com/mostostroy_11

Путепровод через Транссибирскую железнодорожную магистраль в Ялуторовске готов уже на 83%, по условиям контракта первые автомобили по развязке должны проехать осенью 2023 года, но есть большая вероятность, что этот участок дороги откроют уже летом, сообщает "Мостострой-11".

В выходные на стройплощадке побывал губернатор Тюменской области Александр Моор. Он рассказал, что "в прошлом году оперативно приняли все необходимые решения и профинансировали строительство в полном объеме, поэтому проблем из-за роста цен на стройматериалы не было".

Работы по сооружению путепровода с устройством 15 опор, металлических лестничных сходов и подпорных стен завершены. Переустройство сетей водоснабжения и водоотведения выполнено на 50–70 процентов, перенос газопровода – на 100 процентов. Продолжается перенос сетей электроснабжения и связи.

Для Ялуторовска, разделенного на две части Транссибом, путепровод - важнейший объект, он обеспечит непрерывное движение транспорта через железнодорожные пути.

"Наши мостостроители работают быстрее графика. По контракту строительство путепровода должно быть закончено в сентябре, но, скорее всего, объект будет полностью готов уже в июне. Может быть, мы его откроем на День города. Это будет хороший подарок ялуторовчанам", – сказал Александр Моор.