Тюменская область станет участником Всероссийского движения "Профессионалы"

В 2023 году по всей России стартуют мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы", новое движение курирует Министерство просвещения РФ. Стратегическая цель движения – содействие в кадровом обеспечении отраслей экономики.

Сергей Кравцов, министр просвещения Российской Федерации:

На чемпионатах профмастерства молодые участники смогут не только показать свои умения, но и поделиться друг с другом лучшими практиками. В дальнейшем они будут внедрены в образовательную программу колледжей и станут замечательным подспорьем в улучшении качества среднего профессионального образования. Это положительно скажется на подготовке студентов, эффективности их обучения с учетом запросов реального сектора экономики.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству направлено на поддержку талантливых молодых специалистов и их трудоустройство в ведущие компании отечественных производителей. Оно включает в себя мероприятия чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Федеральным оператором Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству определен ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования".

В соревнованиях примут участие студенты колледжей и техникумов и юниоры – школьники от 14 лет. Каждого конкурсанта сопровождает эксперт-наставник, который принимает участие во всех мероприятиях, включая оценку работ. Победители и призеры будут иметь возможность пройти стажировку на базе предприятий партнеров чемпионатного движения, иностранных партнеров или получить предложение о трудоустройстве.

В конце марта в Тюменской области стартует региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Участники соревнований продемонстрируют профессиональные навыки и компетенции по специальностям ведущих отраслей экономики страны. В этом году перечень компетенций ориентирован на востребованные и перспективные направления рынка труда.

Идет формирование перечня площадок и регистрация участников, за новостями можно следить в официальной группе "Профессионалы Тюменской области".