Производство фанеры планируют открыть в Уватском районе

Общество с ограниченной ответственностью "Тюменский лесопромышленный комплекс" планирует создать крупное производство фанеры в Уватском районе, а из древесных отходов наладить выпуск пиролизного масла. Объём инвестиций составит более 13 млрд рублей. Будет создано более 500 новых рабочих мест.

Инвестпроект компании приказом Минпромторга России от 20 февраля 2023 года включён в перечень приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов. Данная федеральная мера поддержки позволяет получить лесные участки для заготовки древесины в аренду без проведения торгов, при этом в течение 7 лет арендная плата будет снижена вдвое.



Важно отметить, что приоритетные инвестиционные проекты нацелены на глубокую переработку древесины для создания продукции с высокой добавленной стоимостью, отмечают в деплеса ТО.