Дорожные службы Тюмени ведут борьбу с последствиями снегопада

Снег в Тюмени идет уже вторые сутки, только за минувшую ночь выпало 6 мм осадков, к очистки основных магистралей от снега службы приступили еще ночью, сообщает администрация города.

"Вдневную смену вышло более 550 единиц техники, а также 400 рабочих. Сейчас звеньями КДМ проводится прометание дорог и тротуаров", — рассказывает главный специалист комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Градовский.

В первую очередь к уборке снега приступили на магистральных улицах, относящихся к категории А, где проходят маршруты городского общественного транспорта: Республики, Мельникайте, Широтная, 30 лет Победы, Ямская... на тех дорогах, где по две и более полосы движения в каждом направлении.

Только за ночь с тюменских улиц вывезено более 13 тысяч кубометров снега.