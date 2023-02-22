Мастер-классы, конкурсы и экскурсии пройдут в выходные на первой пешеходной улице Тюмени

12:30 22 февраля 2023
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На пешеходной улице Дзержинского в Тюмени с 23 по 26 февраля пройдут мастер-классы, конкурсы, выставки и экскурсии - увлекательный интерактив подготовили ремесленники, сообщила  директор городского департамента потребительского рынка Елена Ерёмина.

Например, ребятишки будут клеить на пластилин маленькие стеклышки – остатки ювелирных изделий, похожие на пуговки. Еще всем вместе можно будет связать коврик дружбы.

В программе  мастер-классы "Блины из стекла",  "Бабушкин коврик" и "Коврик дружбы", экскурсия с призовой викториной "Улица с руками", конкурс "Орлиный глаз" и "Пока горит спичка". Желающие смогут поиграть с веревкой, в ручеек, вышить длинный браслет из кожи, сплести косы Масленицы, примерить образ воина или женский костюм прошлого Сибири, посетить дом-музей крестьянского быта, сфотографироваться с доспехом из кожи, с луком и нагайками. Подробности тут.

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