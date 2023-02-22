Тюменские НКО могут получить на свой проект до 1 млн рублей губернаторского гранта

С 1 по 31 марта в Тюменской области пройдёт прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурс грантов губернатора Тюменской области, размеры грантов варьируются от 200 тысяч до 1 миллиона рублей.

Общая сумма конкурса, с учетом средств, поступивших от Фонда президентских грантов, - более 85,2 миллионов рублей.

Заявки принимаются по 11 направлениям:

♦ Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан

♦ Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни

♦ Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения

♦ Поддержка проектов в области культуры и искусства

♦ Развитие институтов гражданского общества

♦ Поддержка молодежных проектов

♦ Сохранение исторической памяти.

♦ Охрана окружающей среды и защита животных.

♦ Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.

♦ Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия.

♦ Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников.

Итоги конкурса будут объявлены до 1 июня 2023 года. Ознакомиться с положением и подать заявку на конкурс можно здесь, консультации по тел.: 8 (3452) 20-10-57, 50-26-56 и электронной почте MarkinaAA@72to.ru.

В период заявочной кампании департамент соцразвития Тюменской области совместно проведет ряд обучающих мероприятий. Информация о них будет опубликована на портале ОГВ ТО.