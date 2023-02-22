Тюменские власти сообщили об успешной реализации проекта "Модернизация школьных систем образования"

Тюменская область продолжает успешную реализацию регионального проекта "Модернизация школьных систем образования", предусматривающего капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных организаций, сообщается на сайте правительства ТО.

Участниками программы стали средняя школа №62 (Тюмень), Дубровинская средняя школа (Ярковский район), Малышенская средняя школа (Голышмановский г.о.), Рассветская средняя школа (Исетский район) и Омутинская средняя школа №1 (Омутинский район).

"Все объекты, в которых планировалось завершить работы в 2022 году, открыли свои двери для учеников: это Рассветская средняя школа, Омутинская средняя школа №1 и Малышенская средняя школа, которая отметила свой 50-летний юбилей. Ремонтные работы в средней школе №62 г. Тюмени и Дубровинской средней школе были рассчитаны на два года, их планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году", - отмечается в сообщении.

Программа капитального ремонта школ "Модернизация школьных систем образования" реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" Минпросвещением России вместе с Минстроем России и субъектами Российской Федерации.