ТИС обзаведется своим домостроительным комбинатом в Тюмени

Инвестиционный проект по созданию домостроительного комбината реализует в Тюмени группа компаний "ТИС", решением правительства Тюменской области проекту присвоен статус масштабного, сообщает пресс-служба губернатора.

Цель инвестиционного проекта заключается в создании производства многоквартирных жилых домов с меньшей себестоимостью и более высокой скоростью производства строительных работ. Общий объем инвестиций в проект превысит 2,2 миллиарда рублей, в результате его реализации планируется создать 470 рабочих мест для тюменцев, доложил на заседании президиума правительства Тюменской области директор регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков.

По данным сайта ГК ТИС, "за 23 года на рынке недвижимости в Тюмени мы построили 17 проектов городского и загородного жилья, а также объекты коммерческой недвижимости. Количество сданных квадратных метров приближается к 1 000 000. По объемам текущего строительства ГК "ТИС" из года в год входит в топ-10 крупных тюменских компаний".