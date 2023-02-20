В Москве наградили лучших работодателей Тюменской области

Филиал АО "Россети Тюмень", Тюменские электрические сети, "Образовательный центр "Гелиос", детский сад № 36 города Тюмени и ТИУ стали призерами Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" по итогам деятельности в 2021 году.

Награждение прошло в пятницу, 17 февраля, в Правительстве Российской Федерации.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова обратилась со словами благодарности к победителям и призёрам конкурса за их внимание к социальным аспектам жизни трудовых коллективов, отметив Тюменскую область в числе регионов, показавших самый высокий результат.

Всероссийский конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится Министерством труда и социальной защиты РФ ежегодно с 2000 года. Лучшие работодатели представляют проекты, которые направлены на решение таких социальных задач, как развитие корпоративной культуры, сохранение здоровья работников, установление дополнительных социальных гарантий и компенсаций. Тюменские организации ежегодно отмечаются наградами конкурса.