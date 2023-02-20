Головной научно-исследовательский центр ПАО "Газпром" присоединился к Нефтегазовому кластеру

Тюменский Нефтегазовый кластер объединяет уже 110 участников из 19 регионов России, с объемом выручки более 2 трлн рублей и 56 000 сотрудников, новым его участником стало ООО "Газпром ВНИИГАЗ".

"В нашем Нефтегазовом кластере - пополнение. Новым участником стала компания ООО "Газпром ВНИИГАЗ" - головной научно-исследовательский центр ПАО "Газпром". Стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Решение принято для создания новых импортозамещающих технологий в промышленности при помощи кооперационного потенциала и эффективной модели работы в Кластере", - отмечают в департаменте инвестполитики ТО.

Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий ООО "Газпром ВНИИГАЗ", которому в этом году исполняется 75 лет, известен авторством и разработкой всех техпроектов подземных хранилищ газа в странах СНГ и Восточной Европы, высокими стандартами инжиниринговых услуг, испытаний оборудования, получением необходимых сертификатов, выполнением ОКР и НИОКР, подготовкой конструкторской и эксплуатационной документации, десятками видов продукции для ТЭК.