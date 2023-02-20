В Тюмени сократили время работы парковок в платном режиме

Время бесплатного пользования парковочных пространств изменилось в Тюмени с понедельника, 20 февраля. Новый режим работы - бесплатные стоянки с 18:00 до 9:00 - действует на всем платном паркинге, за исключением парковки на набережной реки Туры (в будние дни работает в круглосуточном режиме), сообщает администрация города.

Ранее глава города Руслан Кухарук поручил департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени установить время бесплатного пользования парковочным пространством с 18 вечера до 9 утра. В течение двух недель в 17 парковочных зонах были заменены знаки 8.5.4., определяющие "время действия". Теперь платить за нахождение машины на парковке нужно будет только в рамках временного периода с 09.00 до 18.00. Специалисты внесли изменения и в информационные таблички, чтобы у пользователей городского паркинга не возникало путаницы.