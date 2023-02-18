Тюменская область стала призером премии Russian Travel Awards

Тюменская область победила в номинации "Лучшая региональная стратегия развития туризма и индустрии гостеприимства" Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, финал которой состоялся 17 февраля в Санкт-Петербурге.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова отметила, что в борьбе за туриста регион не только правильно выбрать приоритеты и сформировать уникальный турпродукт, но и грамотно выстраивать работу на перспективу:

Стратегия Тюменской области позволяет применять кластерный подход к развитию туристской инфраструктуры, участвовать в создании межрегиональных маршрутов, разрабатывать единые стандарты качества для отрасли, чтобы отдыхать в нашем регионе было интересно и максимально комфортно. Очень рады, что работу нашей команды оценили на высоком уровне.

Помимо Тюменской области, в номинации "Лучшая региональная стратегия развития туризма и индустрии гостеприимства" были представлены Мурманская и Самарская области. Всего в финал Russian Travel Awards вышли 42 региона страны. Премия вручалась в 19 номинациях. Список претендентов на призы формировался по итогам профессиональных отечественных конкурсов, а также рейтингов в сфере туризма и индустрии гостеприимства, которые составлялись в течение всего 2022 года.

В прошлом году Тюменская область впервые в истории конкурса получила награду в специальной номинации "Территория термального туризма".