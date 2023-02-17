Стеклотех и МФЦ искали сотрудников на ярмарке в кадровом центре "Работа России"

Очередная ярмарка вакансий прошла в кадровом центре "Работа России" Тюменской области - сотрудников подбирали "Стеклотех", МФЦ, Сибирский отряд Вооружённой охраны филиала ВГПБО ЖДТ России на Свердловской ЖД и ООО "Дрим".

На мероприятие пришло 20 потенциальных работников, которые активно беседовали с представителями организаций и узнавали обо всех нюансах предложенных рабочих мест.

Один из них, Николай Николаев, несколько лет назад был вынужден покинуть работу по семейным обстоятельствам. В настоящий момент мужчина находится в активном поиске работы. Среди всех вакансий тюменца заинтересовали предложения завода "Стеклотех", однако его смутило отсутствие опыта работы в данной сфере. "У нас для всех всё новое. На предприятии есть наставничество, обучение. Например, укладчики-упаковщики приступают к работе сразу, параллельно обучаясь. Операторы стеклоформующих машин проходят через месячное обучение. На заводе есть возможность расти в карьере, повышать разряд", - развеяла его сомнения специалист отдела кадров предприятия.

Мероприятие прошло успешно. Нескольких человек пригласили приехать на повторное собеседование, уже в организацию.

Следующая ярмарка пройдет 20 февраля в Абатском отделении кадрового центра "Работа России" Тюменской области. За дополнительной информацией обращайтесь в службу занятости по месту проживания.