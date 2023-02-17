В 2023 году в Тюмени комплексное благоустройство ждет 46 дворов

Результаты реализации программы по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов за 2022 год обсудили депутаты с представителями администрации города на очередном заседании Тюменской гордумы.

Ежегодно в Тюмени благоустраивается около 50 дворов, в прошлом году приведено в порядок 55, в том числе 11 - по национальному проекту "Жилье и городская среда", общая площадь благоустройства превысила 200 тысяч кв. метров. На эти цели было направлено почти 712 млн рублей. В планах на 2023 год - обновить дворы у 46 домов на площади более 200 тысяч кв. метров.

"При реализации программ благоустройства мы не первый год применяем комплексный подход и каждый этап согласовываем с жителями. Работу по соучастному проектированию проводят специалисты управ совместно с депутатским корпусом", - отметил глава города Руслан Кухарук. Он поблагодарил депутатам за сопровождение жителей во всех процессах, помощь в сборе необходимых документов, постоянное присутствие на объектах благоустройства и оперативное решение возникающих вопросов.

Благоустройство — это одно из главных направлений совместной работы депутатского корпуса и администрации города Тюмени. Командный принцип работы дает результаты. Первые заседания по этим вопросам были не такими единодушными. Сейчас установлен прозрачный, совершенно понятный всем алгоритм работы и он приносит результаты. И депутаты понимают, что для того, чтобы двор попал в программу, надо поработать с жителями, обосновать необходимость, обсудить, что должно быть, подчеркнул председатель гордумы Евгений Заболотный.

"Нам удалось добиться оптимизации процесса в решении вопросов, связанных с отбором и последующим благоустройством дворов. И это дало свои результаты. Ежегодно более 50 дворов у нас подпадают под эту программу, и она успешно реализуется. Важно, что, несмотря на сложность формирования бюджета, мы эту программу как приоритетную продолжаем реализовывать в городе", - отметил в беседе с журналистами Евгений Заболотный.