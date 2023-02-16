Тюменская "Союзгазтехнология" и ведущий поставщик нефтегазовых услуг в Египте

Тюменская компания "Союзгазтехнология" и ведущий поставщик нефтегазовых услуг в Египте Alexandria Petroleum Maintenance в Египте подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает информцентр правительства ТО.
Подписание состоялось во время международной выставки EGYPS в Каире.
Делегация Тюменской области провела серию деловых встреч в Египте. По данным регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержке предпринимательства, в 2023 году состоятся бизнес-миссии тюменских предприятий в Узбекистан, Турцию, Оман, Китай.
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