Тюменская "Союзгазтехнология" и ведущий поставщик нефтегазовых услуг в Египте

Тюменская компания "Союзгазтехнология" и ведущий поставщик нефтегазовых услуг в Египте Alexandria Petroleum Maintenance в Египте подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает информцентр правительства ТО.

Подписание состоялось во время международной выставки EGYPS в Каире.

Делегация Тюменской области провела серию деловых встреч в Египте. По данным регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержке предпринимательства, в 2023 году состоятся бизнес-миссии тюменских предприятий в Узбекистан, Турцию, Оман, Китай.