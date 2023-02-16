В Тюмени весной начнется ремонт путепровода через железную дорогу в районе Плеханова

В 2023 году в Тюменской области будет отремонтировано 140 участков дорог общей протяженностью 202 км и два моста: через реку Ишим на дороге "Ишим-Синицына" и путепровод через железную дорогу на объездной Тюмени в районе Плеханова, сообщил начальник Главного управлении строительства Павел Перевалов.

Планы по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" обсуждались на заседании Общественного совета при ГУС, особое внимание членов совета Перевалов обратил ремонт тюменского моста. От общественности потребуется поддержка в части контроля работ и информирования водителей о важности ремонта и временном изменении схем движения, подчеркнул он.

"Мы просчитываем различные варианты ремонта путепровода на ТКАД в районе Плеханова и ул. Авторемонтной. О полном перекрытии движения речи идти не может. Скорее всего будет 4 этапа с планомерным перекрытием по одной полосе. Возможно, придётся скорректировать работу светофора на пересечении объездной с ул. Авторемонтной, чтобы он пропускал больше транспорта в прямом направлении", - поделился планами Павел Перевалов.

Графики ремонтов дорог и путепроводов ещё формируются. Работы по нацпроекту стартуют в конце апреля с наступлением положительных температур. Ремонт путепровода планируется провести в каникулярное время, когда транспорта на дорогах меньше.

В 2022 году в Тюменской области в рамках нацпроекта отремонтировано138 объектов. В населённых пунктах Тюменской агломерации и на региональных дорогах обновили почти 150 км асфальта. Благодаря национальному проекту проведены работы по ремонту искусственных сооружений. Подрядные организации восстановили слои дорожной одежды и деформационные швы на двух развязках ТКАД.