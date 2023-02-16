В Тюмени откроют третий экодом

Третья просветительская площадка об экологии и экопривычках для детей и взрослых откроется в Тюменской области 17 февраля у ТЦ "Сити Молл", сообщает пресс-служба ТЭО.

Первые два работают у ТЦ "Гудивин" и на Цветном бульваре. В экодомах можно узнать о переработке и вторсырья, научиться сортировать отходы, сдать вторсырьё на переработку, воспользоваться книгообменником. В них проводятся образовательные, культурные и развлекательные экоориентированные мероприятия, поигратьв настоки, посмотреть документальный фильм или детский мультик, послушать лекцию.

"Новая уютная локация для дружеских и семейных встреч появится у жителей района Мыс: экодом "Сити Молл" расположен у одноимённого торгового центра – на границе двух самых зелёных спальных районов Тюмени. Все мероприятия здесь будут посвящены экологии и бесплатны для посетителей", – рассказали в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

Многофункциональный коворкинг "Экодом" – это часть уникального образовательно-экологического уральского проекта, который реализуется Холдинговой компанией "Экологические системы" в Тюменской и Свердловской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО. В нашем регионе экодома – результат партнёрства регионального оператора по обращению с коммунальными отходами ТЭО и компании СИБУР.

Действующие площадки заслужили внимание жителей города. Например, за три месяца с момента открытия экодома "Гудвин" и "Центральный" приняли боле 5,5 тысяч посетителей. В ближайших планах инициаторов проекта открытие ещё нескольких экодомов, в том числе – в Ишиме и Тобольске.