Нефтесервисная компания Тюмени будет ремонтировать скважины в Египте

Тюменская компания будет оказывать сервисные услуги по ремонту скважин в Египте, контракт на проведение работ стороны подписали на международной выставке Egypt Petroleum Show (EGYPS) в Каире, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Заключение контракта стало началом экспорта тюменскими предприятиями нефтесервисных услуги в Египет, отмечают в региональном департаменте инвестполитики.

"Подписан договор на оказание услуг между тюменской компанией "Ойл Тэк" и египетскими Access Middle East Oil Services и F&M, входящими в консорциум добывающих компаний", – цитирует слова заместителя губернатора Андрея Пантелеева информцентр правительства области.

Генеральный директор "Ойл Тэк" Иван Лесь, комментируя подписание контакта, отметил, что российские разработки позволяют проще и дешевле выполнять работы, интерес к ним проявляют не только египетские компании, но и представители Ливии, Саудовской Аравии.

Делегация Тюменской области с бизнес-миссией в Каире проведет несколько дней, в программе визита – встречи с представителями министерств Арабской Республики Египет, b2b переговоры, участие в международной выставке Egypt Petroleum Show (EGYPS). Помимо "Ойл Тэк", в составе делегации компании "Неомаш", "Сиббурмаш", "Интех", "Тюмень прибор" и "СГТ".