В Тюмени после вмешательства прокуратуры долги по зарплате выплачены 72 сотрудникам Тюменьгазсервиса

По результатам проверки, проведенной по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова, 72 работникам ООО "Тюменьгазсервис" выплачены долги по заработной плате на сумму 5,4 млн рублей, сообщает облпрокуратура.

Рассмотрение обращения жительницы Тюмени о невыплате заработной платы было организовано управлением Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу. При проверке установлено, что перед 72 работниками организации, занимающейся ремонтом машин и оборудования, образовалась задолженность на сумму 5,4 млн рублей.

Для защиты трудовых прав граждан прокурор внес 2 представления директору организации, а также направил в суд 72 исковых заявления о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за ее задержку и морального вреда, которые удовлетворены.

Кроме того, по постановлениям прокуратуры должностное и юридическое лица привлечены к административной ответственности по чч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

"В результате принятых мер долги перед всеми работниками, в том числе заявительницей, погашены в полном объеме. Предъявленное в интересах женщины исковое заявление о взыскании морального вреда на сумму 40 тыс. рублей также удовлетворено, денежные средства ей перечислены", - следует из сообщения.