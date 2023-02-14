В Тюменском Технопарке пройдёт выставка загородной жизни

Афиша предоставлена организаторами

В Тюменском Технопарке (ул. Республики, 142) 18 и 19 февраля состоится тематическая выставка загородной жизни "Загород Экспо" - масштабное мероприятие для тех, кто планирует строительство, покупку и обустройство дома и дачи, делает ремонт, обновляет интерьер.

В рамках выставки будут представлены: коттеджные поселки, земельные участки, загородные дома; строительные и отделочные материалы; инженерные системы; мебель и предметы интерьера; ярмарка фермерских продуктов. Также участников ждут прикладные мастер-классы, полезный лекторий и розыгрыш подарков.

На выставке можно получить максимально полную информацию о специфике загородной жизни в Тюмени, выбрать подрядчиков, заключить договоры и сделать покупки для своего дома и дачи. Принять участие в розыгрыше ценных подарков, посмотреть список участников и расписание лектория можно на сайте выставки.