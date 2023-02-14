Жителям тюменской деревни сделали перерасчет за ЖКУ, после жалобы в прокуратуру

Жители деревни Черемшанка Абатского района пожаловались в прокуратуру на начисление платы за вывоз твердых коммунальных отходов, который не производился, в ходе прокурорской проверки было установлено, что начисления сделаны незаконно.



"С апреля по июнь 2021 года отсутствовало автомобильное сообщение с деревней по причине затопления низководного моста через р. Ишим, в связи с чем вывоз мусора не осуществлялся. Несмотря на это обслуживающее предприятие произвело начисление платы за услугу "вывоз твердых коммунальных отходов". По итогам проверки прокуратура района внесла директору организации представление об устранении нарушений закона", - сообщает областная прокуратура.

В результате прокурорского вмешательства заявителям произведен перерасчет платежей за коммунальные услуги.