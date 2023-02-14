Тюменцы обсуждают архитектурную концепцию межвузовского кампуса

Четыре общежития общей вместимостью 5 тысяч 100 человек для студентов, аспирантов и преподавателей станут основой будущего межвузовского кампуса в Тюмени, сообщил замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер на стратегической сессии по разработке концепции функционального зонирования и требований к организации пространства кампуса.

Кроме того, одобренная на федеральном уровне архитектурно-планировочная концепция кампуса предусматривает строительство научно-лабораторного корпуса, технопарка, конгресс-центра, гостиницы, спорткомплекса с универсальными игровыми залами, ледовой ареной и бассейном. Общая площадь помещений кампуса превысит 167 тысяч квадратных метров.

Участники стратегической сессии вместе с федеральными экспертами обсудят инфраструктурное, эргономичное, смысловое и содержательное наполнение кампуса для научных исследований, концептуальное проектирование научных лабораторий и комплексов, взаимодействие студентов и научно-образовательных подразделений кампуса, а также другие актуальные вопросы.

Стратегическая сессия, которая завершит работу 17 февраля, собрала около сорока представителей тюменских вузов, научной общественности, а также предпринимателей, в том числе резидентов Тюменского технопарка.

Готовых примеров создания межвузовских кампусов в нашей стране сегодня нет, подчеркнул заместитель губернатора. Это делает задачи, стоящие перед участниками сессии, особенно сложными и интересными.

Алексей Райдер:

Тюменский кампус должен стать не только комфортным пространством для жизни студентов и преподавателей, но и точкой интеллектуального, экономического и социального роста. Это будет новый шаг в социально-экономическом развитии региона. Такую цель ставит перед нами губернатор Тюменской области Александр Моор.

В общественном обсуждении концепции Тюменского межвузовского кампуса приняли участие 55 тысяч человек, в том числе жители Югры и Ямала. Кроме того, в поддержку строительства кампуса высказалось большинство из более чем 4,1 тысячи человек, опрошенных в рамках исследования студенческой среды Тюменской области в 2022 году, сообщается на сайте правительства.