Тюменское правительство предлагает бизнесменам микрозаймы на выгодных условиях

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В Тюменской области для поддержки малого и среднего бизнеса запустили новую программу "Инвестиционный заём", в рамках ее фонд микрофинансирования выдает до 5 млн рублей кредита на 60 месяцев под ключевую ставку ЦБ, сообщает департамент инвестполитики ТО.

Эта мера в первую очередь рассчитана на предпринимателей, работающих в сельской местности. Банков там в разы меньше, чем в крупных городах. Выбор долгосрочных (от 5 лет и выше) заёмных финансовых инструментов небольшой.

Микрозаймы, которые выдает фонд микрофинансирования по федеральным программам, рассчитаны всего на 3 года. Недостаток собственных средств у инвесторов – одна из главных проблем. На неё указали практически все инвестиционные команды, когда мы в январе подводили итоги проекта "Муниципальный акселератор".

Поручил коллегам найти варианты, чтобы увеличить сроки микрокредитования. Выход они нашли. Новую программу запустили за счёт собственных средств.