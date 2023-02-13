На объездной дороге Тюмени изменится схема движения транспорта

Левые повороты на примыкании улицы Теплотехников к Обходу города Тюмени планируют закрыть этой весной. Встречные потоки будут разделены ограждающими устройствами, а светофор демонтирован. Останется только пешеходный светофор, который будет включаться по требованию, сообщает ГУС ТО.

Изменение схемы связано с запуском непрерывного движения по Обходу г. Тюмени. Автомобилисты, которые ежедневно ездят по данному участку объездной, не раз жаловались на затруднения проезда от развязки в сторону ул. Монтажников.

Для изучения последствий изменения схемы движения было проведено транспортное моделирование, которое показало, что автомобилисты для объезда будут пользоваться развязкой на пересечении на ул. Монтажников и Обхода г. Тюмени, а также развязкой в районе ТЭЦ-2. Затруднений движения на данных участках изменение схемы не повлечёт. Напротив, существенно повысится безопасность движения на данном участке объездной дороги.

Работы по разделению встречных потоков на перекрёстке планируется провести в тёплое время года, чтобы нанести новую разметку.

Специалисты-транспортники будут следить за развитием ситуации и при необходимости вносить изменения в схему движения.