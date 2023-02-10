Тюменская область получит 14,54 млн рублей из федерального бюджета на продвижение туристических событий

Правительство РФ выделило 638 млн рублей на организацию фестивалей, праздников, спортивных соревнований и других мероприятий, привлекающих туристов, деньги получат 36 регионов, в том числе Тюменская область.

Ка следует из текста распоряжения, субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации "в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при поддержке и продвижении событийных мероприятий".

Тюменской области из федерального бюджета на поддержку и продвижение событийных мероприятий в 2023 году выделено 14,54 млн рублей.