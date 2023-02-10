Прокуроры Тюменской области за год пресекли 27 тысяч нарушений закона

В прокуратуре Тюменской области подвели итоги работы за 2022 год, расширенное заседание коллегии прокуратуры об итогах работы по укреплению законности и правопорядка в 2022 году и задачах по дальнейшему повышению эффективности прокурорского надзора прошло под председательством облпрокурора Владислава Московских.

За год в регионе пресекли 27 тыс. нарушений закона. Для их устранения внесли 6,5 тыс. представлений, на незаконные правовые акты принесено 3,5 тыс. протестов, в суды направлено 4,5 тыс. исков и заявлений. К дисциплинарной ответственности привлечено 6 тыс. лиц, к административной –2 тыс. Возбуждено 195 уголовных дел.

Защищены права 7 тысяч граждан.

В результате последовательной работы по защите прав граждан в сфере оплаты труда погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 122 млн рублей, которые получили 1,5 тыс. граждан.

Реализована в региональном законе законодательная инициатива прокуратуры области, предусматривающая нормативное закрепление механизма замены жилых помещений инвалидов на приспособленное жилье.

В жилищно-коммунальной сфере выявлено 2 тыс. нарушений закона. По результатам вмешательства проведён текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, выполнен перерасчет платы за коммунальные услуги на общую сумму 287 тыс. рублей, защищены права свыше 500 граждан.

На контроле прокуратуры области находятся объекты долевого строительства жилья – 8 многоквартирных домов, по которым перенесены сроки ввода в эксплуатацию.

В результате принятых прокурорами мер сокращены сроки расселения 28 многоквартирных домов аварийного жилищного фонда, защищены права 700 граждан.

Одной из важнейших задач остается защита прав субъектов предпринимательской деятельности. В результате рассмотрения проектов ежегодных планов контрольных и надзорных мероприятий исключено более половины.

Из 2064 предложений контрольных (надзорных) мероприятий исключено 1124. Отказано в согласовании более 83% внеплановых мероприятий (поступило 311, отказано по 258).

Дополнительно улучшены условия поддержки предприятий промышленной отрасли, получивших поле вмешательства ведомства увеличение финансирования на 100 млн рублей.

Мерами прокурорского реагирования восстановлены права 4 тыс. детей. Для этого внесено 3 тыс. актов прокурорского реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 1,5 тыс. должностных лиц. В 24 случаях действиям виновных была дана уголовно-правовая оценка.

Благодаря вмешательству прокуратуры области, впервые Правительством региона выделено на приобретение жилья сиротам более 1 миллиарда рублей.

Продолжалась работа в сфере противодействия коррупции, реализации национальных проектов, охраны окружающей среды и природопользования.

За истекший год проделан значимый объем работы по укреплению законности в регионе и борьбе с преступностью. По итогам коллегии принято решение, в котором определены задачи органов прокуратуры Тюменской области на 2023 год в целях обеспечения законности и правопорядка в регионе.