Тюменские рыбоводы будут выращивать краснокнижную калугу

В ООО "Пышма-96" инкубировали икру калуги - пресноводной рыбы рода белуг, семейства осетровых, она относится к исчезающим и занесена в Международную Красную Книгу.

Говорить об объемах производства нового вида рыб пока рано, однако специалисты подчеркивают — это не экспериментальные площади, а полноценное производственное выращивание. Таким образом уже скоро тюменцы смогут попробовать на вкус тюменскую калугу, отмечают в департаменте АПК.

Кроме того, в производство вернули и выращивание форели. Этот вид рыбы также инкубировали на предприятии на днях. Всего на предприятии выращивают 12 видов рыб.

С 1958 года на территории России её промысел запрещён. В 1991 году была попытка возобновить частичный промысел в российских водах Амура, но в 2000 году его пришлось вновь запретить, поскольку популяция так и не восстанавливалась. Размеры калуги могут поражать: порой взрослые особи достигают размеров до 5.5 метров (максимально зарегистрированная длина калуги составляет 560 см), а ее вес иногда превышает тонну. Половой зрелости рыба достигает в солидном возрасте около 16 лет.