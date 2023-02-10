В тобольском аэропорту Ремезов построят таможенный терминал

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Аэропорт Ремезов один из самых молодых в России, первый пассажирский самолёт он принял 24 сентября 2021 года, а на днях получил статус международного - сейчас идёт работа по подготовке к строительству на территории аэропорта таможенного терминала, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Перспективы развития аэропорта Ремезов и увеличение маршрутной сети во время рабочей поездки в Тобольск обсудили начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов, сотрудники аэропорта и представители компании СИБУР.

"Сейчас мы вместе с коллегами прорабатываем расширение туристических рейсов. В частности, интересным будет предложение для питерских туристов. Самолёт прилетает в пятницу вечером и улетает в воскресенье. Это отличное предложение для туров выходного дня. Есть спрос на организацию, например, рыболовных туров", - отметила старший менеджер обеспечения бизнеса "Запсибнефтехим" Инга Никитченко.

На сегодня из аэропорта Тобольска рейсы работают в 9 направлениях, в том числе в Москву и Санкт-Петербург. В 2022 году Ремезов обслужил 43 177 пассажиров.

" Правительство региона планирует поддерживать открытие новых направлений. Сегодня мы видим успехи тобольского аэропорта в развитии внутренних, в том числе туристических, маршрутов", - сказал Павел Перевалов.