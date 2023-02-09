Тюменская область заняла третье место в рейтинге качества жизни по итогам 2022 года, впереди Москва и Санкт-Петербург

Тюменская область в Рейтинге качества жизни 2022 года заняла 3 место после Москвы и Санкт-Петербурга и 1 место в Уральском федеральном округе, сообщает информационный центр правительства ТО со ссылкой на данные Агентства стратегического развития.

Рейтинг запущен в рамках реализации Национальной социальной инициативы комплекса региональных и федеральных мер по улучшению качества жизни россиян в 10 сферах: медицинское обслуживание; чистота и экология; госуслуги и сервисы; образование и развитие; инклюзивность и равенство; возможности для работы и своего дела; жилье и инфраструктура; безопасность; потребление и досуг; соцзащита.