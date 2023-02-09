Евгений Заболотный пригласил тюменцев выбрать территории для благоустройства в 2024 году

Рейтинговое голосование за территории для благоустройства проходит на портале "Я решаю!" до 17 февраля, горожанам предлагают выбрать одну из двенадцати площадок, все они были предложены самими тюменцами, сообщил председатель городской думы Евгений Заболотный.

"Сегодня жители своим общим мнением могут повлиять на дальнейшие планы по благоустройству областной столицы", - подчеркнул Евгений Заболотный.

К благоустройству предлагаются такие территории, как скверы Сибирских кошек, Болгаро-Советской дружбы, Леонида Згерского и продолжение Семейного сквера в районе улиц Монтажников, 17 – Моторостроителей, 12. Проголосовать также можно за обновление обводнённого карьера Северный, территории по улице Мельничной и озелененных зон в районах улиц Вишневой – Знаний – Зоологической – Вознесенской, улиц Карла Маркса, 110-а, Московского тракта, 163, Мусоргского, 38, Республики, 196, Энергостроителей, 10.

"В прошлом году в рейтинговом голосовании приняло участие около 15 тысяч горожан. Пожелания учтены и в скором времени проекты по благоустройству выбранных территорий будут реализованы", - напомнил Евгений Заболотный.

Лидерами прошлого рейтинга стали сквер Школьный и объекты, расположенные по улицам Николая Федорова, Республики, 21, Энергостроителей, 10, Московский тракт, 163 и Мусоргского, 40. Выбор тюменцами дизайн-проектов благоустройства территорий состоялся в мае 2022 года.