Более 23 тысяч подростков в 2023 году смогут получить трудовой опыт в Тюменской области

Организации и предприятия Тюменской области со штатной численностью более 150 человек обязаны создавать квотируемые рабочие места для подростков, а если условия на предприятии являются опасными и запрещены для детского труда, они могут создавать или арендовать рабочие места в других организациях. Так, Тобольское предприятие "Запсибнефтехим" арендует рабочие места в отделении "Всероссийского общества инвалидов". В настоящее время там работают четверо несовершеннолетних. Ребята выполняют различную работу, у каждого свои обязанности.

Евгений уже больше года в должности помощника архивариуса помогает делопроизводителю. Сергей – новенький, он фотограф и видеооператор. Снимает мастер-классы, мероприятия. Камила тоже работает недавно, в основном она по телефону приглашает детей и их родителей на мастер-классы, мероприятия и принимает участие в их проведении.

"Работа с подростками интересная, они все разные и уникальные, привносят в повседневную деятельность новые идеи", – рассказала руководитель общества инвалидов Наталья Варавко.

Ежегодно работодателями региона создается порядка 19 тысяч рабочих мест, наибольшее количество в организациях образования, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, при администрациях муниципальных образований. В 2023 году планируется, что более 23 тысяч подростков смогут трудиться по востребованным в регионе профессиям. Поиск вакансий подростки могут осуществлять самостоятельно на портале "Работа в России" или получить консультацию в Центре занятости населения по месту проживания.