ТПК ГАЗ построит в Тюмени автозаправки с кафе, магазинами и мойками

У ТПК "ГАЗ" в Тюменской области 43 АЗС, расширять действующий бизнес компания планирует за счет строительства многофункциональных автозаправочных комплексов в Тюмени.
В них будут также автомоечные системы, магазины сопутствующих товаров и услуг и кафе.
"Руководители обратились за поддержкой в нашу Единую инвесткоманду региона. С заместителем губернатора Андреем Пантелеевым и директором Инвестагентства Николаем Пуртовым обсудили возможности реализации проекта", - сообщает пресс-служба департамента инвестполитики ТО.
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