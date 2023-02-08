ТПК ГАЗ построит в Тюмени автозаправки с кафе, магазинами и мойками

У ТПК "ГАЗ" в Тюменской области 43 АЗС, расширять действующий бизнес компания планирует за счет строительства многофункциональных автозаправочных комплексов в Тюмени.

В них будут также автомоечные системы, магазины сопутствующих товаров и услуг и кафе.

"Руководители обратились за поддержкой в нашу Единую инвесткоманду региона. С заместителем губернатора Андреем Пантелеевым и директором Инвестагентства Николаем Пуртовым обсудили возможности реализации проекта", - сообщает пресс-служба департамента инвестполитики ТО.