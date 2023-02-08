В Тюменской области для привлечения кадров на предприятия делают видеосюжеты о вакансиях

В Тюменской области тестируют новый сервис для работодателей "Видеовакансия", специалисты Кадрового центра "Работа России" записывают ролик о вакантном рабочем месте по сценарию, разрабатываемому вместе с работодателем.

"Такой формат поможет показать соискателю организацию рабочего пространства, возможности карьерного роста, познакомить с коллективом предприятия. Воспользоваться сервисом пока могут работодатели Тобольска и Тобольского района, Тюмени и Тюменского района", - сообщает информцентр правительства ТО.

Первыми видеовакансию сделали на Тобольском пассажирском автопредприятии с водителем автобуса Олесей в главной роли, ролик разместили в соцсетях Кадрового центра Тюменской области.