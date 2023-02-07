Тюменцы пока не готовы пересесть на электрокары

В столичных дилерских центрах появились электромобили "Москвич". Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, готовы ли жители Тюмени перейти на автомобили с электродвигателями. В опросе приняли участие автовладельцы из города.
О покупке электромобиля задумываются 17% жителей Тюмени. 7 из 10 респондентов пока не готовы отказаться от своего авто в пользу электрокара. "В нашей стране пока недостаточно развита соответствующая инфраструктура", "в нашем регионе тяжело использовать круглогодично. Заряжать негде", — считают респонденты.
Мужчины чаще женщин рассматривают возможность покупки автомобиля с электродвигателем: 21% против 11% соответственно. Больше всего же желающих пересесть на экологичный вид транспорта среди горожан моложе 34 лет (26%).
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