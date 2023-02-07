Перевалов и Афанасьев оценили темпы строительства центра гимнастики в Тобольске

Центр гимнастики строится в рамках комплексной программы "Тобольск-2020", реализуемой правительством Тюменской области, администрацией г. Тобольска при поддержке компании СИБУР. Начальник Главного управления строительства Павел Перевалов, совместно с главой Тобольска Максимом Афанасьевым и представителями СИБУРа оценил ход строительства объекта.

Подрядная организация возвела каркас здания. Сейчас занимается утеплением фасада. На текущей неделе планируется завершить монтаж теплопункта и подготовиться к запуску отопления. Это позволит параллельно вести строительные работы снаружи здания и отделку внутри, сообщает ГУС ТО.

"Сейчас на объекте работает 40 человек. Договорились с подрядчиком, что он увеличит численность сотрудников на объекте, чтобы завершить бетонные работы к середине марта", - подчеркнул начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

В здании общей площадью 4,8 тыс. кв. метров будет располагаться большой спортивный зал для гимнастики, а также тренажёрный зал, помещения для хореографии, раздевалки, тренерская и буфет. Новый Центр гимнастики сможет принимать международные соревнования. Трибуны рассчитаны на 350 зрителей. Завершить строительство по контракту должны в августе текущего года.