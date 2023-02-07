Школьники в Тюмени увидели, как делают печенье для их завтраков

Комбинат школьного питания "Центральный" провел экскурсию для тюменских ребят из семи школ на кондитерскую фабрику, где ребята смогли увидеть, как производится печенье "Плазма" для школьных завтраков, узнать все про технологию изготовления печенья, о его пользе и составе, сообщает пресс-служба предприятия.

Родиной "Плазмы" является Сербия, именно в этой стране был создан оригинальный рецепт этого песенья. С 1994 года кондитерская фабрика "БКК", работающая в Тюмени, является единственным производителем печенья "Плазма" в России. Рецептура печенья осталась неизменна. В основе производства лежит строгая технология приготовления и натуральные компоненты, никаких усилителей вкуса и "химии". В рамках международного сотрудничества тюменский производитель получил технологию производства коллоидного железа — это основной ингредиент печенья.

"У меня только впечатлительные эмоции! Мне все время было интересно как они так всё вырезают. Оно полезно... оно по консистенции как кровь, там очень много витаминов! Мне очень понравилось печенье "Плазма" и я буду о нем рассказывать всем!" - поделилась впечатлением Арина из 3 "Д" МАОУ СОШ No92.

Завершил экскурсию мастер-класс по приготовлению пирожного "картошка" из витаминизированной крошки печенья "Плазма" с добавлением какао и сгущенного молока.

Руководитель сектора развития системы качества Комбината Матвей Баженов:

Комбинат школьного питания "Центральный" работает над витаминизацией школьного питания и его разнообразием. Нам важно, чтобы ребенок получал вкусную и максимально полезную продукцию. Конечно, все дети любят сладкое, но не все сладости полезны. Комбинат ввел в меню школьников "Плазму" из-за его пользы и богатого состава, который необходим растущему организму, а также низкого содержания сахара. Не приторная и витаминная "Плазма" понравилась детям и стала хитом наравне с мороженым "Жужа", витаминизированным молоком, морковными палочками и яблочными дольками. Проверив производство и качество продукта, мы поставили на индивидуальной упаковке наш логотип как знак качества и уверенности в пользе и натуральности.

В КШП ведется работа по обновлению меню, взаимодействию со школьниками разных возрастов, организуются дегустации и выездные мероприятия. Для родителей ребят работает телефон горячей линии: 8-912-995-81-11, куда можно обращаться со своими вопросами и пожеланиями.